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رياضة

أمرابط يوضح حقيقة تهديده بالرحيل عن النصر السعودي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:41 ص
أمرابط لاعب النصر
أمرابط لاعب النصر السعودي
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إسراء أشرف
أوضح المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي، حقيقة تمرده على إدارة ناديه وتهديده بالرحيل عن صفوف الفريق، حال تخفيض راتبه، خلال فترة التوقف، لتخفيف الأعباء المالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت  تقارير صحفية، قد أشارت إلى إن أمرابط هدد إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق، في حال تم إجباره على الخفض، بعد أن رفضت الإدارة في وقت سابق، تلبية مطالبه بزيادة وتحسين راتبه الشهري.

وقال أمرابط في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية"، أنه لم يساوم إدارة ناديه على تخفيض راتبه، مشيرًا إلى أنه يحترم عقده مع النادي الذي ينتهي الموسم المقبل، كما يرغب في ارتداء قميص العالمي لأطول وقت ممكن.

وتابع: "أود الاستمرار مع النصر إذا أرادوا ذلك، أهدف إلى تمثيل فريقي الحالي أطول وقت ممكن، ولم أساومه على الإطلاق في مسألة تخفيض الراتب إلى النصف، فهذا تم بموافقتي".

وكشف أمرابط، عن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، في التعاقد معه خلال شهر يناير الماضي، قائلًا: "خاطبني تشافي من أجل تمثيل فريق السد في الميركاتو الشتوي الماضي، كما أن هناك عروض أخرى تلقيتها من الصين، ولكن رغبتي تتمثل في البقاء مع النصر".

وكان الدولي المغربي نور الدين أمرابط قد غادر الأراضي السعودية متجها إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته خلال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.


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