بقالها سنة.. أهالي بشتيل يستغيثون بسبب انقطاع المياه

استغاث أهالي منطقة بشتيل البلد، بموقع صدى البلد الاخباري ، بعد قيامهم بتقديم شكاوى عديدة للحي؛ بسبب معاناتهم من انقطاع الماء الدائم بشكل يومي، وعدم قدرتهم على أخذ حاجتهم منها.





الاستغاثة جاءت من سكان العقار رقم 88 في شارع صفوت مبروك بمنطقة بشتيل البلد، التابعة لمحافظة الجيزة، حيث قالوا إنهم يعانون من مشكلة انقطاع الماء لمدة تصل الي 18 ساعة باليوم و وتحديدا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 3 فجر اليوم التالى, ولا يتمكنون اخذ احتياجاتهم طيلة ساعات اليوم، ولكي يقوموا بذلك يجب عليهم عدم النوم.





ومازال اهالي العقار يتقدمون بالشكاوي بسبب معاناتهم اللتي مر عليها اكثر من عام ولكن دون وجود اي جدوي او استجابة لشكواهم.





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