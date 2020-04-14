AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رومارينيو مهاجم اتحاد جدة يطير إلى البرازيل اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:06 ص
روماريو ريكاردو دا
روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو)
Advertisements
إسراء أشرف
يرغب اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو) مهاجم اتحاد جدة السعودي، في المغادرة إلى بلاده؛ للبقاء بجانب عائلته، في ظل توقف النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كروونا المستجد.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رومارينيو طلب من إدارة ناديه السماح له بالمغادرة إلى بلاده في ظل استمرار تعليق التدريبات الجماعية والمباريات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن إدارة النادي الجداوي وافقت على طلب اللاعب، ومن المتوقع وصوله البرازيل اليوم، الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمد الله يكشف حقيقة تمرده على النصر

الوحدة يعمق جراح الاتحاد ويهزمه 2-1 في الدوري السعودي

شاهد.. لاعب الوحدة السعودي يرفض مصافحة حكم مباراة الاتحاد بسبب كورونا

مصير ثلاثي اتحاد جدة في يد كاريلي

اتحاد جدة يتجه لفسخ عقد مهاجمه بسبب كسر حظر التجوال

حمد الله وأمرابط لاعبا النصر يسعيان لمغادرة السعودية

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

وزير التعليم ينشر جدول يشرح الأكواد اللازمة لكي يتعامل الطلاب مع المنصات الرقمية

بهذه الصورة.. هنادى مهنا تستعيد ذكريات خطوبتها مع الفنان أحمد خالد صالح

قضايا النجوم.. ضبط مشاهير في شقة دبي المشبوهة.. اغتصاب مطربة 10 سنوات.. منتج يطلب رشوة جنسية من فنانة

أحمد موسى لـ المصريين: اعملوا حسابكم الحج والعمرة السنة الجاية

تعرف على البديل.. الأهلى يرفض عودة وليد أزارو.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

12 فائدة للجسم من تناول مشروب البردقوش

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر