رومارينيو مهاجم اتحاد جدة يطير إلى البرازيل اليوم

يرغب اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا ( رومارينيو) مهاجم اتحاد جدة السعودي، في المغادرة إلى بلاده؛ للبقاء بجانب عائلته، في ظل توقف النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كروونا المستجد.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رومارينيو طلب من إدارة ناديه السماح له بالمغادرة إلى بلاده في ظل استمرار تعليق التدريبات الجماعية والمباريات بسبب انتشار فيروس كورونا.



