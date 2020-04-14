لواء طيار نبيل فؤاد يكشف عن سببين أساسيين في نجاح معركة المنصورة ..فيديو

طيار متقاعد نبيل فؤاد، إن هناك سببين لنجاح معركة المنصورة، أولهما وجود الاطقم الفنية في المعركة من المهندسين والفنيين، وسرعة مشاركتهم في القتال- مع الطائرات- على الارض؛ حتي يقوموا بتسليحها وتزويدها بالوقود، هو عنصر اساسي في نجاح المعركة . قال اللواء





واضاف نبيل فؤاد خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المهندسين قاموا بدور كبير في سرعة تأهيل الطائرة وتجهيزها وعودتها إلى المعركة مرة اخرى .





واوضح نبيل فؤاد ، أن السبب الثاني هو ان مطار المنصورة كان يبعد عن المعركة بـ3 دقائق فقط وهذا ساعدنا كثيرا في ان الإقلاع لا يتجاوز 20 دقيقة .





وتابع نبيل فؤاد ، أن هناك طيارين قاموا بالطيران مرتين واغلبنا قام بالطيران 3 مرات وهذا ساعد علي زيادة عدد الطائرات .





وأكمل نبيل فؤاد ، أن طائرات العدو كانت قادمة من العريش، وكانت لديهم حالة خوف وهلع من أن ينفذ وقودهم واسلحتهم، ولا يستطيعون العودة .