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لواء طيار نبيل فؤاد يكشف عن سببين أساسيين في نجاح معركة المنصورة ..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:27 ص
نبيل فؤاد لواء طيار
نبيل فؤاد لواء طيار متقاعد
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إبراهيم القادري
قال اللواء طيار متقاعد نبيل فؤاد، إن هناك سببين لنجاح معركة المنصورة، أولهما وجود الاطقم الفنية في المعركة من المهندسين والفنيين، وسرعة مشاركتهم في القتال- مع الطائرات- على الارض؛ حتي يقوموا بتسليحها وتزويدها بالوقود، هو عنصر اساسي في نجاح المعركة .

واضاف نبيل فؤاد خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المهندسين قاموا بدور كبير في سرعة تأهيل الطائرة وتجهيزها وعودتها إلى المعركة مرة اخرى .

واوضح نبيل فؤاد ، أن السبب الثاني هو ان مطار المنصورة كان يبعد عن المعركة بـ3 دقائق فقط وهذا ساعدنا كثيرا في ان الإقلاع لا يتجاوز 20 دقيقة .

وتابع نبيل فؤاد ، أن هناك طيارين قاموا بالطيران مرتين واغلبنا قام بالطيران 3 مرات وهذا ساعد علي زيادة عدد الطائرات  .

وأكمل نبيل فؤاد ، أن  طائرات العدو كانت قادمة من العريش، وكانت لديهم حالة خوف وهلع من أن ينفذ وقودهم واسلحتهم، ولا يستطيعون العودة .
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