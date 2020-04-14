أيمن يونس غاضبا: اللاعبون يتباهون بالبلطجة في تصريحاتهم عبر وسائل الإعلام





وقال أيمن يونس، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان زمان في احترام بين اللاعبين وكانت لاعيبة الأهلي بتتخانق مع زمايلهم عندما يعتدي أحد على لاعب من فريق نادي الزمالك، ولكن هذا غير موجود الآن".





وأكد: "الأمر الآن أصبح غريبًا وغير مفهوم على الإطلاق، وأصبح اللاعبون تتباهى بالبلطجة في تصريحاتها عبر وسائل الإعلام".





وأضاف: "أتمنى من مسئولي اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة أن يعيدوا النظر في التصريحات التي يصدرها اللاعبين ضد الحكام وضد منظومة الكرة، ويجب على اتحاد الكرة أن يعيد حساباته".

أعرب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن استيائه الشديد بسبب حرب التصريحات بين لاعبي ناديي الأهلي والزمالك في الوقت الراهن.