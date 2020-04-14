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فن

ممكن تضايق ناس كتير.. مؤلف مسلسل النهاية يرد على ادعاءت سرقته من فيلم أجنبي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:32 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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مصطفى كرم

رد عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف على الانتقادات التي وجهت للمسلسل وادعاء البعض أن فكرته مأخوذة من بعض الأفلام الأجنبية.

وكتب "عمرو" عبر صفحته على "فيسبوك": "إيه ده؟ روبوت ؟ يبقى أكيد متاخد من ترمينيتور إيه ده؟ روبوت وعايز يدمر العالم؟ يبقى أكيد متاخد من ويست ورلد، إيه ده ؟ الناس عايزه تدمر الروبوتس؟ يبقى أكيد متاخد من اني ماتريكس".

وأضاف: "في الحقيقة مش متاخد من أي حاجة، أنا عارف إن دي حاجة ممكن تضايق ناس كتير بس أنا آسف، هي دي الحقيقة، وإن شاء الله لما المسلسل هايتعرض؛ هاتعرفوا".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لا سيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ممكن تضايق ناس كتير.. مؤلف مسلسل النهاية يرد على ادعاءت سرقته من فيلم أجنبي
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