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دع هموم العمل.. توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 14/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:16 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات برج الثور لليوم الثلاثاء 14 من أبريل 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

برج الثور:

مهنيًا: تواجه أشخاصًا يبحثون عن الكمال ويُقلقون راحتك وقد يوتّرون أعصابك فتضطر لتتحاور معهم بهدوء.

عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.

صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعا.

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