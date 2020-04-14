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مرأة

14 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:03 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، عدة نصائح لمواليد 14 أبريل.

شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 14 أبريل فإن ذلك يعني أنك يقظ وسريع البديهة وتنجذب كثيرا للتجديد والتغيير وتحب السفر ولكنك تميل للاندفاع والتهور وللتركيز على ذاتك.

نصيحة: 

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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