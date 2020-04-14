أحد أبطال حرب أكتوبر: التكنولوجيا تميز جيل القوات الجوية الحالي

قال اللواء طيار جلال عبد الوهاب حافظ أحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات الجوية المصرية تمتلك سلاح طيران على أفضل ما يكون، مشيرا إلى أن الجيل الحالي لديه روح قتالية عالية الموروثة من الأجيال السابقة.





وأضاف "جلال عبد الوهاب" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" أن الجيل الحالي من الطيارين يتميز بسبب التكنولوجيا وأصبح هناك علم بالطرق الحديثة.





وأشار أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أن أبنائنا الآن في القوات الجوية على أتم الاستعداد، ويستخدمون أفضل معدات في العالم، وقادون على الحفاظ على البلاد وتحقيق ما نريده.





وتابع اللواء طيار جلال عبد الوهاب حافظ : " أنا بطمّن كل الشعب المصري إن ولادنا دلوقتي الموجودين في القوات الجوية ويقدروا يدافعوا عن بلدهم".





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