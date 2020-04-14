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رياضة

ربيع ياسين: ثنائي منتخب الشباب يمكنهما تعويض أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:04 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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إسراء أشرف
أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يضم لاعبين في مركز الظهير الأيمن، قادران على تعويض رحيل أحمد فتحي، وأنهما ضمن صفوف منتخب الشباب. 
  وأضاف ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي رحل، بالتوفيق له، ولكن بالسلامة، والأهلي لا يقف على أحد".

وأوضح: "الأهلي يمتلك محمد هاني وهو لاعب كبير ولكن هناك ثنائي أيضا في قطاع ناشئي الأهلي، قادران على تعويضه، وهما محمود صابر وأحمد السيد".

وانتهت العلاقة التاريخية بين أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي، وناديه الأحمر، بعد أن اختلف الطرفان على المقابل المالي، بالعقد الجديد.

وكانت المفاوضات قد استمرت بين فتحي والأهلي لفترة طويلة، لكنه قرر في النهاية الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء، تاركًا الفريق الأحمر الذي حقق معه الإنجازات الأبرز في مسيرته.

وانضم فتحي إلى صفوف فريق بيراميدز، مقابل راتب سنوي يبلغ 16 مليون جنيه، لمدة 3 مواسم.

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