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أخبار العالم

تايوان: منظمة الصحة العالمية قللت من خطر كورونا وقت ظهوره بالصين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تسبب البريد الإلكتروني الذي سربته تايوان، حيث ارسلته في ديسمبر الماضي إلى منظمة الصحة العالمية، للإستعلام عن فيروس كورونا الذي ظهر في ووهان الصينية آنذاك، إلا أن المنظمة العالمية لم ترد. 

وقالت تايوان- وفق ما نقلته "فوكس نيوز" الامريكية- إنها أرسلت بريدا إلكترونيا إلى منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي للإستفسار عن فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت أن المنظمة العالمية قللت من خطورة الفيروس عقب ظهوره في ووهان، وهو ما تسبب في هذا الخطر الذي يهدد العالم كله. 

ونبهت تايوان- آنذاك-، منظمة الصحة العالمية، من احتمالية انتقال هذا الفيروس من إنسان إلى آخر، حيث قال "مركز السيطرة على الأمراض في تايوان": "مع ذلك، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك حالات إصابة بالمرض في تايوان ، لم نتمكن من القول بشكل مباشر وحاسم أنه كان هناك انتقال من إنسان إلى إنسان". 

ووفقا للصحيفة: يتضح من هذه التصريحات أن منظمة الصحة العالمية حاولت التقليل من شأن فيروس كورونا المستجد في وقت ظهوره.
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