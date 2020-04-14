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رياضة

أمير عزمي مجاهد يدافع عن جروس.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:54 ص
جروس - أمير عزمي
جروس - أمير عزمي
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إسراء أشرف
قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إن عدم استعانة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بآراء جهازه المعاون، كلام خاطئ. 
  وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبل التدريبات بساعتين، دائما جروس كان يجتمع مع جهازه المعاون ويستطلع رأيه في عدد من الملفات".

وتابع: "على سبيل المثال أنني كنت حلقة الوصل بين الطبيب وجروس، كما أن جروس كان يعتمد علي في دراسة الفرق الأخرى، فكل ما يقال جروس غير صحيح".

وتولى جروس القيادة الفنية للزمالك لمدة موسم، وحقق معه لقبي كأس السوبر السعودي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يرفض مرتضى منصور رئيس النادي تجديد عقد المدرب السويسري مع الفريق.
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