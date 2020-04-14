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سيارات

سباق مثير بين تيسلا S الكهربائية وتشالنجر هيلكات معدلة.. من الفائز؟

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبى السيارات والسباقات المثيرة سباقا  جديدا ومثيرا ، ولكن هذه المرة للسيارة الكهربائية تيسلا S، والتى أكد محبو السيارات التقليدية مدى قوتها بالكامل.


ويظهر في الفيديو أسرع طراز من تيسلا وهو موديل S في منافسة مباشرة مع نسخة معدلة من دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي، حيث يتنافس الطرازان في مجموعة من سباقات التسارع المختلفة.

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تكرار السباق قد يعني تغيير النتيجة، حيث أن أداء موديل S يتأثر مع استنزاف البطارية، لذا فمن المنطقي أن يأمل مالكو تشالنجر أن يساعدهم ذلك على الانتصار، والآن يمكنكم مشاهدة الفيديو المثير للتعرف على الفائز.

يذكر ان السيارات الكهربائية دخلت منذ فترة عصرا جديدا، وهو عصر السوبر كهربائية، والتى تصبح السيارة اكثر قوة من نظيرتها التقليدية ذات الوقود .

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