مسؤول يوضح استهتار الولايات المتحدة في تعاملها مع كورونا

قال مسؤول كبير في مجال الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية إنه كان من الممكن أن تنقذ البلاد المزيد من الأرواح بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) لو كانت اتخذت بعض الإجراءات المبكرة لوقف انتشاره.





ووفقا لصحيفة بي بي سي البريطانية فقد أوضح الدكتور أنتوني فوسي أن قرار إغلاق الطيران والموانئ الأميركية منذ بداية ظهور الأزمة في الصين كان سيجعل الوضع حاليا مختلفا.





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وأكد على تصريحاته عدد من الأطباء، ولكن أشاروا إلى أن الحياة قد تعود بشكل بطئ إلى الولايات المتحدة مجددا خلال الشهر المقبل.





وكانت قد سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 550 ألف حالة إصابة بالفيروس المستجد و22 ألف حالة وفاة حتى الآن.





وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم رضاه عن تصريحات فوسي، وشارك في تغريدة حول إقالته، خاصة بعد اختلافهما معا في العديد من القضايا، وأوضح فوسي أنه يتبع نهجا علميا على عكس ترامب الذي يأخذ الأمور من وجهة نظر عامة.





ولكن البيت الأبيض نفى فيما بعد أن ترامب ينوى فصل السيد فوسي وقال متحدث إن هذه الثرثرة الإعلامية سخيفة ولا يزال مستشارا موثوقا به.