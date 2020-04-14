محمود العسيلي يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ جنة تكفينا.. فيديو

يواصل كليب "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي تحقيق نجاح كبير رغم توتر الأجواء بسبب انتشار فيروس كورونا، محققة 3 ملايين و732 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 17 مارس الماضي.
الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية.
وتقول كلمات الأغنية:
"مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا
عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين
ومحدش فيهم عاش اللى أنا وانتي عيشناه
ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة
بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".