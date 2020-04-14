محمود العسيلي يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ جنة تكفينا.. فيديو

يواصل كليب "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي تحقيق نجاح كبير رغم توتر الأجواء بسبب انتشار فيروس كورونا، محققة 3 ملايين و732 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 17 مارس الماضي.





الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية.





وتقول كلمات الأغنية:





"مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا