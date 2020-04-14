للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

ينتظر عشاق العلامة التجارية هيونداى حول العالم صدور النسخة الجديدة من توسان الجديدة كليا 2021 ، وبالفعل تضع الشركة اللمسات الأخيرة على توسان مع تسريب موعد إنتاجها في أغسطس القادم وتوقعات بالكشف عنها قبل ذلك بأسابيع أو أشهر.





عشاق السيارات لم ينتظروا طويلا حيث ظهرت اولا الصور المتوقعة الجديدة للجيل الرابع من توسان، بالاعتماد على أحدث صور التجسس بشأن السيارة.

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وقال نائب رئيس قسم التصميم لهيونداي فى تصريحات صحفية له أن السيارة هيونداى توسان 2021 الجديدة كليا ستمتلك تصميما خارجيا “سيصعق الناس” على حد قوله.





وأضاف: وقد رأينا لغة تصميم هيونداي الجديدة في النترا وسوناتا الجديدتين، ونتوقع توجهًا خاصًا ومثيرًا للاهتمام لتوسان القادمة.

ويُذكر أن سيارات الـ SUV الأخرى لهيونداي تتمتع بلمسات تصميم جديدة مثل فينيو وباليسيد، كما أن سانتافي ستحصل على تحديثات للتصميم قريبًا.





واستطرد: هيونداي لديها هدف واضح هنا، وهو إثبات أن موديلاتها ليست مملة بل تتمتع بروح عصرية في التصميم.. وبالعودة لتوسان، فقد تأكدنا بالفعل من تقديم مولدات هجينة في السيارة وغالبًا نسخة N عالية الأداء بقوة 340 حصان على الأقل وتسارع إلى 100 كم\س في أقل من ست ثواني.