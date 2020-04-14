رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

أعلنت رسميا شركة تويوتا لصناعة السيارات اليابانية ، الكشف عن موديل هارير 2021 الجديد كليا والذى يعتبر كروس اوفر لينضم إلى السوق اليابانى وعدة أسواق آسيوية ، بعد تسريب صورها والتى تعتبر الجيل الرابع في الأسبوع الماضي

وتعتمد هارير على منصة صلبة ، والتي تسمح باستخدام محركات جديدة ومولدات هجينة، مثل محرك “القوة الديناميكية” البترولي الجديد، سعة 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 171 حصان وعزم دوران 207 نيوتن.متر، متصل بجير CVT ودفع أمامي أو رباعي.

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المولد الهجين يجمع بين محرك بترولي أربعة سلندر سعة 2.5 لتر وموتور كهربائي بقوة إجمالية 218 حصان ودفع أمامي، أما نسخة الدفع الرباعي الهجينة فتصل لقوة إجمالية 222 حصان وجير CVT.

داخلية السيارة مستوحاة بعض الشيء من راف فور، مع شاشة لمسية 12.3 إنش ونظام ملاحة متطور ولوحة قيادة تبدو أكثر فخامة وجلود صناعية ولمسات خشبية أنيقة وسقف بانورامي ونوافذ وستائر كهربائية.

كما ستنطلق السيارة بحزمة أنظمة “شعور السلامة” لتويوتا، والتي تشمل نظام رصد المشاة ليلا أو نهارا وراكبي العجلات، مع جهاز سونار ذكي لفحص الطرق ونظام مكابح أوتوماتيكية في السرعات المنخفضة أثناء ركن السيارة .