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فن

مصطفى حجاج يتخطى المليون مشاهدة بـ نصيبي وقسمتي.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:32 ص
مصطفى حجاج - نصيبي
مصطفى حجاج - نصيبي وقسمتي
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سعيد فراج
حققت أغنية "نصيبي وقسمتي" للفنان مصطفى حجاج مليون و62 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 12 مارس الماضي.

الأغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.

وطرح أيضا أغنية "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، و"بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هانى محروس.
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