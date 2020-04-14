مصطفى حجاج يتخطى المليون مشاهدة بـ نصيبي وقسمتي.. فيديو

حققت أغنية "نصيبي وقسمتي" للفنان مصطفى حجاج مليون و62 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 12 مارس الماضي.





الأغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.



