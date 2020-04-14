أول تعاون مع محمد رمضان.. شارع أيامي لـ حسن شاكوش تتخطى 5 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "شارع أيامي" للمطرب حسن شاكوش 5 ملايين و94 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم 1 أبريل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك فى أول تعاون بين «شاكوش» وبين الفنان محمد رمضان، وهى الأغنية الدعائية لـ مسلسل البرنس.





"شارع أيامى" غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحصدت 3 ملايين مشاهدة فى أول يومين من طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..".