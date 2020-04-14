عشان كل واحد ياخد حقه.. أمير عزمي يكشف عن دوره في توظيف عبد الله جمعة.. فيديو

كشف أمير عزمي

مجاهد المدرب المساعد الأسبق لفريق الزمالك، مفاجأة بشأن اللاعب عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأبيض.





وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار، إنه صاحب توظيف عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر.





وتابع: أمير عزمي مجاهد: "هناك من نسب ذلك لنفسه ولكن هذا خطا ورغبت في توضيح تلك النقطة فقط".





وأضاف: "لن استمر في الحديث عن عملي وعن ما فعلته كثيرا ولكن كان يجب توضيح تلك النقطة، وكل واحد لازم ياخد حقه".

وأتم: "كان لدي دور كبير مع جروس ولكن لو شعرت في لحظة أنه ليس لدي دور سأعتذر فورا عن منصبي".



