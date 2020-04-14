لحظة تحول سماء شيكاغو إلى اللون الرمادي.. فيديو وصور

تحولت سماء جنوب غرب شيكاغو الأمريكية إلى اللون الرمادي، بعدما انفجر مصنع للفحم في المنطقة، وكسا رماده الشوارع والمنازل المحيطة به.





ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فقد تم توثيق هذه اللحظة لانفجار مصنع كروفورد للفحم ، بالفيديو والصور، ليهدد هذا الرماد الكثيف ، سكان المنطقة المجاورة ، والذين تأكد إصابة 268 شخصا منهم بفيروس كورونا المستجد.







