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منوعات

لحظة تحول سماء شيكاغو إلى اللون الرمادي.. فيديو وصور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:00 ص
تحول السماء إلى اللون
تحول السماء إلى اللون الرمادي بسبب انفجار مصنع فحم
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أماني إبراهيم
تحولت سماء جنوب غرب شيكاغو الأمريكية إلى اللون الرمادي، بعدما انفجر مصنع للفحم في المنطقة، وكسا رماده الشوارع والمنازل المحيطة به.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فقد تم توثيق هذه اللحظة لانفجار مصنع كروفورد للفحم، بالفيديو والصور، ليهدد هذا الرماد الكثيف، سكان المنطقة المجاورة، والذين تأكد إصابة 268 شخصا منهم بفيروس كورونا المستجد.


وقال الخبراء إن التأثير المدمر لتلوث الهواء من المحتمل أن يزيد من معدلات الوفيات بـ فيروس كورونا (كوفيد-19)، لأنه سيؤثر على الجهاز التنفسي، فالهواء النقي يساعد المرضى على تحسين وظائف الجهاز التنفسي.

فيما اوضح المصور الذي التقط الصور من شيكاغو، أنه لا يتستطيع التنفس، ولسوء الحظ لم يكن معه قناعا للوجه، واستخدم ملابسه كقناع مؤقت، وعلى حد وصفه ظلت رئته تؤلمه لمدة 20 دقيقة مع آلام بالأنف.

وعلى الرغم من أن الشركة كانت قد تلقت تصريحا من المدينة للهدم، إلا أن عمدة شيكاغو لوري لايتفوت قال يوم الاثنين إن الرئيس التنفيذي لشركة "هيلكو"، متقلِّب، والتقط مصور محلي عددًا من الصور توثق هذا الانفجار.
لحظة تحول سماء شيكاغو إلى اللون الرمادي.. فيديو وصور
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