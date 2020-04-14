د. محمود الهوارى: «كورونا» بين الأنانيَّة والإنسانيَّة









يبدو أنَّ تداعيات «كورنا» لم تنتهِ بعدُ؛ فما زال الفيروس يعلِّم البشريَّة دروسًا نافعة. وإذا لم تخرج المجتمعات من هذه الأزمة بما يُعِينُها على استكمال مسيرتها نحو الرُّشد الإنسانيِّ فإنَّها تظلم نفسها، وتظلم مواطنيها، وربَّما عادت الإنسانيَّة مرَّة أخرى إلى عصور مظلمة تجاوزتها بقرون.

لقد كشف هذا الفيروس عن قدرة الإنسان على تجسيد الأنانيَّة المفرطة بما يتجاوز الخيال، وبيَّن قدرته –كذلك- على التَّحليق عاليًا في سماء الإنسانيَّة والمروءة والشَّهامة.

لكنَّ المؤسف في أزمة «كورونا» أنَّ الأنانيَّة ما زالت سائدة؛ فقد اتَّسم المشهد الدَّوليُّ عند بدء ظهور هذا الفيروس بالأنانيَّة، فلم يهتمّ بعض الأفراد له؛ لأنَّه لم يظهر في بلده أو مجتمعه، هكذا بكلِّ بساطة. ولـمَّا تجاوز الفيروس موطنه الأوَّل رأينا الأنانيَّة مرَّة أخرى في مشادَّات عنيفة على أوراق المراحيض المعروضة في المحلَّات التِّجارية في دولٍ يشار إلى أهلها بالتَّحضُّر والرُّقي!

وتجاوزت الأنانيَّة الأفراد فأظهرتها بعض الدُّول الَّتي لم تعد بمنجاة من الإصابة، فَسارعتْ بتوجيه انتقاد لدولة الصِّين، أو انتقاد لمنظَّمة الصِّحة العالميَّة، واتِّهامها بالتَّباطؤ في إعلان مخاطر هذا الفيروس على العالم كلِّه!

لقد وقف هذا الفيروس شاهدًا على بعض الأفراد والدُّول بغياب قِيم الإنسانيَّة، أو تأخُّرها على الأقلِّ.

وليس كلامي عن الأنانيَّة من باب التَّشاؤم، فأنا أعلم علم اليقين أنَّ الخير سيظلُّ في النَّاس ما دام النَّاس، وأعلم أنَّ هناك مبادرات جماعيَّة وفرديَّة في مواطن كثيرة من العالم تُجسِّد الكرم والسَّخاء والنَّجدة، وتمدُّ يد العون للجميع لمغالبة الفيروس ودفع أضراره، لكنَّ الواقع يشهد بطغيان الأنانيَّة، وحبِّ الذَّات.

إنَّ «كورونا» يُوجِب على البشريَّة أن تسعى نحو تحقيق الأخوَّة الإنسانيَّة، فتكون أشبه بأسرة واحدة، يتألم بعضُها لألم بعضٍ، إلَّا أنَّ هذه الوحدة لم تتحقَّق على المستوى الدَّولي، بل ولا على مستوى قرية في بلادنا، يُفترضُ أنَّها معروفة بأخلاق الرِّيف الطَّيِّبة، وقيمه النَّبيلة.

ففي إحدى القرى كانت إحدى الطَّبيبات تقوم بواجبها، وتمارس عملَها في محاربة الفيروس، وتدفع بعلمِها شرَّه عن النَّاس، لكنَّ الفيروس أصابها، فماتت –رحمها الله- فكافأها بعض جهَّال أهل قريتها بأن رفضوا دفنها في مقابر أهلها!

وهذه واقعة تكشف عن جهل متأصِّل في بعض النَّفوس، يحتاج إلى جهدٍ جهيد للقضاء عليه، ويبدو كذلك أنَّه جهل موروث؛ فلقد ذكر التَّاريخ أنَّ العلَّامة أبا جعفر النَّحَّاس، صاحب الكتب النَّافعة والتَّصانيف الماتعة في اللُّغة العربيَّة، والمتوفَّى عام 338ه، جلس يومًا على شاطئ النِّيل قرب المقياس يقطِّع بيت شعر تقطيعًا عروضيًّا، فظنَّ أحد العوام أنَّه يسحر النِّيل حتَّى لا يزيد، فترتفع الأسعار، فدفعه برجله إلى النَّهر، فأخذه الـمَدُّ، ولم يوقف له على خبر.

ويقال إنَّ «جيفارا» وهو أحد المدافعين عن حقوق الفقراء والمظلومين، قُبض عليه بوشاية من راعي غنم، ولـمـَّا سألوا الرَّاعي: لماذا وشيت برجل قضى حياته في الدِّفاع عن حقوقكم؟ قال: كانت حروبه مع الجنود تروِّع أغنامي، فكشف عن جهله بلسانه.

ولست أدري أيَّ منطق أو عقل أو قانون أو عرف يرضى بهذا الجرم الإنسانيِّ!

إنَّها منذ سويعات كانت عرضة للإصابة وهي تعالج مرضانا، أفيكون إكرامها وتكريمها بأن نرفض دفنها؟

فماذا جرى للنَّاس؟ ولماذا هذا الجحود والنُّكران؟

ولست أعرف أين ذهبت عقول هؤلاء، وهم يخشون أن تنتقل العدوى من فرد واحد، في حين أنَّهم تجمَّعوا زرافات ووحدانًا، وتلامسوا لا شكَّ، وتنفَّس بعضهم في وجوه بعض لا شكَّ، فأيُّ الحالين أولى بالرَّفض؟!

خافوا أمرًا، فوقعوا في أشدَّ منه، فكانوا كالـمُستَجيرِين مِن الرَّمضاءِ بالنارِ!

من المثير للعجب أنَّ هؤلاء الَّذين خرجوا محتجِّين على دفن موتى «كورونا»، لم نر على وجه أحدهم كمامة، ولا على أيدي أحدهم قفَّازًا! وربَّما كانوا من الباكين لغلق المساجد، فأين العقل؟!

وربَّما تكرَّر هذا الموقف بصور مختلفة، في أماكن متعدِّدة، ما جعل فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، وفضيلة المفتي يخرجان بخطاب مباشر للنَّاس يطالبانهم بآدميَّتهم وأخلاقيَّاتهم وإنسانيَّتهم.

وإذا كان هذا السُّلوك من الجهل المتأصِّل الموروث، فإنَّه يوجب على الأجهزة والمؤسَّسات أن تحاربه بالتَّعليم، والتَّوعية، والتَّثقيف، وهو ما أكَّدناه مرارًا، فنحن في معركة وعيٍ في المقام الأوَّل، وكم من دُوَلٍ نزلت بساحاتها البلايا، فخرجت منها بالوعي أقوى وأشدّ.

وفي ظنِّي أنَّ الوقت مناسب جدًّا للتَّنبيه على مخاطر وسائل «الافتراء» الاجتماعيِّ، وآداب التَّعامل معها، والَّتي صارت مصدرا للشَّائعات المهلكة، والَّتي تبثُّ الكراهية والبغضاء بين النَّاس، وتضيِّع الثِّقة بين المواطنين وأجهزة الدَّولة، وفي الوقت نفسه تستنفد جزءًا من موارد الدولة للرَّدِّ على الأكاذيب.

ثمَّ أتساءل: أليس من الإنسانيَّة أن نشكر هؤلاء الجنود البواسل على تحمُّلهم الضغوط في هذا الظَّرف العصيب؟

أليس من الإنسانيَّة أن نرفع لهم القبَّعة احترامًا وتقديرًا، ونوجِّه أنظار الجهات المسئولة لإكرام هذه الفئة الَّتي وقفت في وجه الأزمة معرِّضة نفسها، وأهلها لخطر يفرُّ منه الأشاوس؟

أليس من العقل أن نشجِّع القائمين على محاربة أضرار الفيروس من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات، ونحميهم، ونسهِّل مهامَّهم ليقوموا بدورهم على أكمل وجه؟ أم نضع في طريقهم العراقيل ونسيء إليهم، ونؤذيهم نفسيًّا؟!

لقد أثبتت الأزمة من ينفع الوطن، ومن يضرُّه، ومن يسعى في تقدُّمه، ومن يكون سببًا في تأخُّره، وأثبتت أنَّ الإنسانيَّة ليس خيارًا، بل هي فريضة دينيَّة.

ومن الواجب الإنسانيِّ والدِّيني أن نُقِرَّ لهذه الطَّبيبة أنَّها استحقَّت منزلة الشَّهادة بامتياز، ومن عدَّة وجوه، فهل تكون هذه النَّذالة والأنانيَّة جزاءها؟



