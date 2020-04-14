كاشفا عن مثله الأعلى في التدريب .. تشافي: أسلوبب قريب من فلسفة جوارديولا

أكد تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة الاسباني السابق، والمدير الفني الحالى لفريق السد القطري ان قدوته ومثله الاعلي في مجال التدريب هو الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي .





وفي حوار مع صحيفة اس الاسبانية قال تشافي : اعتبر جوارديولا مثلي الاعلاي وقدوتي في التدريب وتعلمت منه كثيرا واسلوبي قريب من فلسفته .





وأكمل : احلم بالعودة لبرشلونة كمدير فني وهي كلمة كبيرة يجب ان اكون علي اتم استعدادا لها وبرشلونة بيتي الذي تربيت فيه .





وأوضح : احب ان يستحوذ فريق على الكرة أكبر فترة ممكنة وهاجم ويضغط لكن مشكلتى عدم تقبلي الهزيمة كمدرب والجميع يشير اليك انك السبب ويحملوك المسؤولية .



