أصيبت بتسمم غذائي..مصرع فتاة أثناء محاولة إسعافها بسوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي فتاة مصابة بحالة إعياء وضيق في حدقة العين وتوفيت أثناء محاولة إسعافها، وتبين من سؤال شقيقها انها تناولت وجبة طعام منزلية فاسدة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "مها.م.أ" 20 عاما حاصلة علي دبلوم تجاره وتقيم بناحية العقارية دائرة المركز مصابه بحالة إعياء وضيق بحدقة العين وتوفيت عقب وصولها.

وتبين من التحريات وسؤال شقيقها "أبو العلا.م.أ" 30 عاما حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية قرر قيام شقيقته بتناول وجبة طعام منزلي فاسدة مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها ونفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.