بسبب كورونا.. إغلاق عام في الهند حتى 3 مايو

قررت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إغلاق البلاد بشكل كامل بداية من اليوم وحتى 3 مايو المقبل، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت الهند أمس الاثنين،عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 306 حالات بينما وصل عدد الإصابات إلى 9152 إصابة، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.





وفي مطلع أبريل الجاري، سجلت الهند 4 آلاف و288 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 117 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وهو عدد صغير نسبيًا لدولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، في حين لم يتم إرهاق النظام الصحي في البلاد بعد.