AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. إغلاق عام في الهند حتى 3 مايو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
قررت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إغلاق البلاد بشكل كامل بداية من اليوم وحتى 3 مايو المقبل، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت الهند أمس الاثنين،عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 306 حالات بينما وصل عدد الإصابات إلى 9152 إصابة، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.

وفي مطلع أبريل الجاري، سجلت الهند 4 آلاف و288 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 117 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وهو عدد صغير نسبيًا لدولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، في حين لم يتم إرهاق النظام الصحي في البلاد بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الهند.. و22.6 مليار دولار لمساعدة الفئات المتضررة من الإغلاق

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 1071 حالة

الناجون من كورونا.. هذه الدول لم يقترب منها الوباء القاتل

إصابات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 5000 حالة

ترشيحاتنا

ينتشر في الهواء.. خبير دنماركي يكشف خواص جديدة لـ كورونا

كيف وصلت الولايات المتحدة إلى أكثر من 23 ألف ضحية بسبب كورونا؟

أخبار الرياضة.. نجم بيراميدز بديل رمضان صبحي.. ومهاجم سموحة فى الأهلي.. ومدرب الوداد: الترجي خبيث

فضل قراءة القرآن ليلا .. 3 أوقات يستحب فيها تلاوته قبل شروق الشمس

حسام حسن: إدارات الأهلي لم تقدر تاريخي.. وتمنيت الاعتزال داخل النادي.. فيديو

بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر

AdvertisementS

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

تمركز قوات الحرس الوطني في مكة.. ماذا يحدث

منظمة الصحة العالمية: فيروس خطير يظهر من جديد في دولة أفريقية

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

مضاعفات مستمرة للمتعافين.. دراسة توضح أضرار كورونا على المدى البعيد

6 سور قرآنية لا تستغني عنها.. كنز في حياتك

أخبار الفن.. فضيحة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات.. ضبط مشاهير في شقة مشبوهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن

لوك جديد.. سالي عبد السلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور