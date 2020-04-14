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أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 2000 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تسجيل 170 حالة وفاة، وأكثر من 2000 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم. 

وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على النهج الذي تعاملت به كل من بريطانيا وألمانيا مع أزمة فيروس "كورونا. 

وأشارت الصحيفة في مقال تحليلي أوردته على موقعها الإليكتروني أمس الإثنين إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى أمس الأحد بعد ما يقرب من أسبوع من دخوله العناية المركزة بسبب أعراض تتعلق بـ "كورونا" مضيفة أن هذه الأنباء الجيدة قد تواترت بالتزامن معها إحصائية مظلمة جديدة، أفادت بأن الإحصائيات الرسمية للوفيات في المستشفيات بسبب فيروس "كورونا" قد تجاوزت عشرة آلاف شخص خلال اليومين الماضيين.

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