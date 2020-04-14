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أخبار البلد

حدث ليلا.. ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية.. السيناريو الأسوأ ينتظر المصريين بسبب الزحام.. بديل أحمد فتحي في الأهلي.. قرار جديد من وزير التعليم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:50 ص
ترامب
ترامب
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل  ، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

أوقف العلماء في البرازيل، دراسة سريرية لاستخدام عقار لعلاج الملاريا، على مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي.

تحولت سماء جنوب غرب شيكاغو الأمريكية إلى اللون الرمادي، بعدما انفجر مصنع للفحم في المنطقة، وكسا رماده الشوارع والمنازل المحيطة به.

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الأسبق لفريق الزمالك، مفاجأة بشأن اللاعب عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأبيض.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقبض على مجموعة من مرتزقة أردوغان في ليبيا. 

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يضم لاعبين في مركز الظهير الأيمن، قادران على تعويض رحيل أحمد فتحي، وأنهما ضمن صفوف منتخب الشباب. 

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك سابقًا، أن الهجوم المتبادل عبر وسائل الإعلام بين لاعبي الأهلي والزمالك؛ بحثًا عن الشهرة والنجومية. 

قال الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-  إنه اجتمع في الأسبوع الماضي مع لجنة طبية عالية المستوى في دار الإفتاء المصرية في كافة التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا، والمفاجأة أن هذه اللجنة أجمعت على أن هذا الفيروس يحتاج إلى مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة.


أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن من يتصدق بأموال العمرة ممن كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام وحالت دون ذلك أزمة فيروس كورونا، كأنهم اعتمروا وزيادة.

لم يكن مشهد الزحام أمس في منطقة العتبة والموسكي مستساغا لدى المسؤولين، الذين استنكروا هذا الزحام والضرب بتعليمات الحكومة عرض الحائط في الوقت الذي تحاول فيه الدولة المصرية تقويض حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العمل على التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، يسير بشكل جيد. 

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ظهير عصري.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم رضاه على منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية. 

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين  كواليس انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز إلي صفوف نادي الزمالك.

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الالأمور الذين يسعون الي شراء المشاريع البحثية لأبنائهم، مؤكدا أن هذه المشاريع ليست لها علاقة بالتعليم :"أنت بتخرب النظام.. وهنختبر ولادكم".
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