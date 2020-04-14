أمير عزمي: المدربون في مصر بيلعبوا تقسيمة على بسبوسة وكنافة





وأكد أمير عزمي مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "في أوروبا المدربون لا يتحدثون سوى عن كرة القدم والتركيز على التدريبات والجهد الذي يبذله اللاعبون".





وأضاف: "أما في مصر فكنت أذهب للتدريبات صباحا وأجد المدرب بيعزم عليا بسندوتش الفول، وبيلعبوا تقسيمة بين اللاعبين على بسبوسة وكنافة".





وتابع: "أتمنى أن يصدر اتحاد الكرة قرار بمنع المدربين من تولي تدريب أكثر من فرقة، وهناك مدرب بيلف على الأندية سنويا من وأنا في 3 ابتدائي".

قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إنه لم يشعر بالراحة خلال تجاربه داخل الدوري المصري بسبب عدم احترافية التعامل من قبل المدربين المصريين.