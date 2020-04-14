أمير عزمي: المدربون في مصر بيلعبوا تقسيمة على بسبوسة وكنافة

قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إنه لم يشعر بالراحة خلال تجاربه داخل الدوري المصري بسبب عدم احترافية التعامل من قبل المدربين المصريين.
وأكد أمير عزمي مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "في أوروبا المدربون لا يتحدثون سوى عن كرة القدم والتركيز على التدريبات والجهد الذي يبذله اللاعبون".
وأضاف: "أما في مصر فكنت أذهب للتدريبات صباحا وأجد المدرب بيعزم عليا بسندوتش الفول، وبيلعبوا تقسيمة بين اللاعبين على بسبوسة وكنافة".
وتابع: "أتمنى أن يصدر اتحاد الكرة قرار بمنع المدربين من تولي تدريب أكثر من فرقة، وهناك مدرب بيلف على الأندية سنويا من وأنا في 3 ابتدائي".