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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 14-4-2020

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:15 ص
درهم اماراتي
درهم اماراتي
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امنة عبدالعظيم
استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي، مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر  اليورو = 3.96 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.53 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه إسترليني

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