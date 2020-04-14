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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-4-2020

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:35 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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امنة عبدالعظيم
استقر سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الكويتي.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:

سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.20  دولار أمريكي

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.85 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.96 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,59 جنيه استرليني

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.52 دولار كندي

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.30 دولار استرالي

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 346.78 ين ياباني

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.082 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.33جنيه سوداني

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.67 ريال قطري

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