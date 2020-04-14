أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-4-2020

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 أبريل 2020، وجاءت على النحو التالي:



سعر اليورو مقابل الجنيه سجل سعر اليورو 17.11 جنيه للشراء و17.26 للبيع وفقا للبنك المركزى فيما سجل اليورو سعر 17.09 جنيه للشراء و17.30 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

سعر الجنيه الاسترليني سجل الجنيه الاسترليني 19.58 جنيه للشراء و19.75 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزى المصرى فيما بلغ سعره 19.52 للشراء و19.78 للبيع فى البنك الأهلى المصرى

سعر الفرنك السويسرى سجل الفرنك السويسرى سعر 16.20 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع بحسب البنك المركزى المصرى فيما سجل 16.19 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

سعر الين اليابانى سجل سعر 100 ين ياباني 14.51 جنيه للشراء و14.64 للبيع وفقا للبنك المركزى فيما سجل 14.44 جنيه للشراء و14.63 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

سعر اليوان الصيني سجل سعر اليوان الصيني 2.22 للشراء و2.24 للبيع بالبنك المركزى كما سجل اليوان الصيني سعر 2.22 جنيه للشراء و2.24 للبيع بالبنك الأهلى المصرى.