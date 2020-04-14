مستشفى العزل بتمى الأمديد يستقبل ٥ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى العزل بتمى الأمديد استقبل 5 حالات من مستشفى العجمى بالإسكندرية، وهي حالات إيجابية ويتم متابعتها بعناية شديدة.



وقال الدكتور سعد مكى: "يأتى ذلك بإشراف رئيس الفريق الطبي الدكتور المتميز محمود أبوزيد ورفاقه ويبلغ عددهم 15 عضوا من الأطباء والصيادلة والتمريض".



وأضاف أن هذه الحالات التى تم استقبالها بمستشفيات الحجر، مستقرة ولا تعانى من أى أعراض، وسيتم المتابعة والعلاج وتقديم أعلى رعاية طبية بواسطة فرق طبية مدربة من مديرية الصحة بالدقهلية تم تجهيزها لهذا الغرض لحين تماثل الحالات للشفاء والخروج.



ووجه الشكر لأعضاء الفريق الطبى على جهودهم المتواصلة والكبيرة والعطاء المتواصل تجاه كل المصابين داخل المستشفى حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء.

