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أخبار العالم

البحرين تسجل سابع حالة وفاة لمريض كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

قالت وزارة الصحة البحرينية، إنه جراء مرض فيروس كورونا المستجد توفي مواطن يبلغ من العمر 60 عاما، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان المواطن من الحالات المصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وجميع أهله وأقاربه لهذا المصاب.


وأوضحت الوزارة بأن المتوفي قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر.


وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البحرين 591، أما الوفيات فبلغت السبع بعد وفاة المواطن البحريني ، بينما بلغ عدد الحالات نحو 764 حالة.
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