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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-4-2020

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:10 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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علياء فوزي

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 فى سوق العبور لتجارة الجملة.


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3.50 و13 جنيها وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.50 جنيه وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 8 جنيهات والكوسة من 2 إلى 4.50 جنيه.


كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4.50 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 11 جنيها وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات والفلفل حامي البلدي 9 إلى 11 جنيها.


فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 6 جنيهات والخيار الصوب من 3 لـ6 جنيهات والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.


وتراوح سعر البسلة من 4.50 إلى 7.50 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4.50 إلى 8 جنيهات، وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.


وكذا تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان البلدي 3.5 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 4 إلى 6 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال الصيفى من 3 إلى 7 جنيهات والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 8.50 جنيه واليوسفي سجل نحو 8 جنيهات.


وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسوانى بسعر 16 جنيها والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

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