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فن

هاني شاكر فى حفل عيد الربيع أون لاين على يوتيوب الخميس المقبل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:42 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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شيرى نبيل
يبث يوم الخميس المقبل فى التاسعة مساء على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب حفل للنجم هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع .

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أبرز أغاني الفنان هاني شاكر التي قدمها خلال مشواره الفنى، مثل: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".
 
من ناحيه أخري طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعما لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.
 
في سياق أخري انتهى هانى من تصوير كليب جديد بعنوان " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ لأول مرة لها في تجربة الإخراج، والأغنية قد تكون باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.
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