هاني شاكر فى حفل عيد الربيع أون لاين على يوتيوب الخميس المقبل

يبث يوم الخميس المقبل فى التاسعة مساء على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب حفل للنجم هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع .





ويتضمن برنامج الحفل باقة من أبرز أغاني الفنان هاني شاكر التي قدمها خلال مشواره الفنى، مثل: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

من ناحيه أخري طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعما لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.