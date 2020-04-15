أحمد صفوت ينضم إلى فريق لعبة النسيان

انضم الفنان أحمد صفوت لأسرة مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

تجسد دينا الشربيني، شخصية فتاه تدعى رقية ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والأثارة والغموض.





مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



