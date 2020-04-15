AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد صفوت ينضم إلى فريق لعبة النسيان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
انضم الفنان أحمد صفوت لأسرة مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

تجسد دينا الشربيني، شخصية فتاه تدعى رقية ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والأثارة والغموض.

مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تبدأ تصوير لعبة النسيان

شاهد.. دينا الشربيني بالكمامة في عيد ميلادها

دينا الشربينى بالكمامة والجوانتى فى تصوير مسلسلها الجديد.. تفاصيل

تفاصيل مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

دراما في زمن كورونا.. بروموهات وبوسترات مسلسلات رمضان 2020.. شاهد

دراما رمضان في زمن كورونا.. بروموهات وبوسترات المسلسلات.. عادل إمام «فلانتينو» الشاشة الصغيرة.. أمير كرارة يتحدى محمد رمضان بـ الاختيار.. يسرا ترتدي «دهب عيرة»

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

بعد تسجيل 160 إصابة جديدة اليوم في مصر .. أحمد موسى ينفعل على الهواء..فيديو

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

تظهر في القدم.. علامة جديدة تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية فى الأميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر