لمواجهة فيروس كورونا .. رش وتطهير شمال الأقصر

تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العشى ومديرية الزراعة بالاقصر، رش وتطهير شوارع القرية و مقار الوحدة الصحية و مكتب البريد و مبنى الوحدة المحلية للقرية .





وذلك بالتعاون مع المهندس خالد عبدالراضى وكيل مديرية الزراعة والمهندس ابو بكر حجاجى مدير الادارة الزراعية بالمركز ومكى عمر سكرتير قرية العشى.





كما تم التنسيق مع إدارة الشباب والرياضة بالمركز لرش وتعقيم نقطة شرطة الزينية ووحدة المطافى وديوان عام المركز.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID -19 و تطبيق اعمال قرار مجلس الوزراء .