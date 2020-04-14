الرى: تنفيذ تأهيل القناطر على النيل وإنجاز منظومة تأمين سد دمياط

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا موجزًا بشأن مجمل الإنجازات التي قام بها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي الحالي، في إطار مسئولية القطاع عن إدارة وتشغيل وصيانة وإحلال وتجديد 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية.





وتمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، الأمر الذى يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة، الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاسترايجية المهمة والتى توفر استفادة مثلى من المياه كمورد هام بكل المجالات وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالي 40 مليون جنيه.





أكد الوزير على استمرارية وتواصل جميع الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى جميع المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.





من جانبه أفاد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات بأن القطاع قام خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ أعمال بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، حيث يتم حاليا تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين وتأهيل وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام بتكلفه تصل إلى 7 ملايين جنيه وأيضا تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.





وأضاف حبيشي بأنه جار حاليا تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا وأيضا تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه حوالى 33 مليون جنيه.

وألمح رئيس القطاع بأنه نظرا للأهمية الاستراتيجية للقناطر الكبرى واستمرارا لخطة التأمين المستهدفة من قبل القطاع من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة ، فيتم حاليا إنشاء المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين سد ومفيض ودمياط بتكلفة تقديرية حوالى 32 مليون جنيه وأيضا جاري تنفيذ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة مرحلة أولى بتكلفه حوالى 100 مليون جنيه .





وفى إطار الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية لعملية تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية فجارى حاليا الانتهاء من أعمال التأمين الإلكترونى للقناطر بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه.





تجدر الإشارة إلى قيام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام الماضي بتنفيذ حزمة من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابيه وأيضا تم الانتهاء من أعمال احلال وتجديد مسجدى الرى واليوسفى والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط هذا وفى اطار تطوير منظومة الصيانة فقد تم الانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة وذلك بهدف التدخل الفورى فى حالة حدوث أي أعطال مفاجئة وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالى السابق حوالى 550 مليون جنيه