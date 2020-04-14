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أخبار العالم

انخفاض عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:36 ص
وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة
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على صالح
انخفض العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تسجيل 1509 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لجامعة جون هوبكنز.

وكانت عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء قد تجاوز 2100 شخص، وفقا لاحصاءات الجمعة الماضي، الا انه انخفض منذ ذلك الحين، بعد أن قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 23600 شخص في الولايات المتحدة، وهو أعلى عدد من الوفيات بين جميع البلدان.

ووفقا للسلطات المختصة، تم تأكيد ما مجموعه 582580 حالة إصابة بالفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وهو أيضًا أكبر عدد من الإصابات في العالم، وفقًا لبيانات الجامعة.
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