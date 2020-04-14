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أخبار العالم

تستغرق 3 أشهر.. العراق يضع خطة للسيطرة على انتشار وباء كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:11 ص
العراق يضع خطة للسيطرة
العراق يضع خطة للسيطرة على انتشار وباء كورونا
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دعاء أبوهشيمة
كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا في البلاد، حسن الكعبي، عن وضع خطة طوارئ في العراق لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الكعبي، خلال لقاء له مع صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم "وضـع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا لأن العراق ما زال في دائرة الخطر".

وقال الكعبي إن "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة الـقانون"، معترفا أن "العراق يقع حاليًا في دائرة الخطر والحديث عـن الـتخفـيـف أو الـتقـليل مـن خطورة هـذا الوبـاء غير حقيقي وغـيـر دقـيق".

وأضاف رئيس البرلمان العراقي أن "العراق يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين، إذ توجد 4 أجهزة في عموم البلد وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة"، مؤكدا: "أمامنا مشكلات وتحديات كبيرة".

وأوضح الكعبي أن "هناك بعض المناطق، غالبيتها شعبية، لم يلتزم أبناءها بحظر التجوال، رغم تواجد القوات الأمنيَّة من جيش وشرطة؛ إلا أنّالاستجابة والتعاون كانا قليلين"

ودعا "السلطات الأمنية والعسكرية إلى محاسبة المواطنين على عدم لبس الكفوف الطبية والكمامات وفرض سلطة القانون وألا يترك الامر للمواطنين وتقليل تجمعاتهم في المناطق الشعبية".

وقال إن "جميع المؤشرات تقول إن الخطر كبير وأعظم مما نتوقع، إذ نرى هناك وفيات بمئات الآلاف مــن في دول لديـهـا القدرات المالية والـصحية والبيئية أفضل مما موجود في العراق، إلا أنها انتبهت واستسلمت أمام انتشار هذا الفيروس".

واضاف ان العلاج الذي يمكنه القضاء على هذا الوباء الذي أصاب كل دول العالم "غـير متوفر لغاية الآن، ولا توجد فرصة لتوفره في الأشهر المقبلة حسب التقارير الدولية ونخشى من تفشي الفيروس في جميع المحافظات بعد أن رأينا الكثير مـن الدول قد انهارت أمامه كأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا التي تعد الأولى في نظامها الصحي".
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