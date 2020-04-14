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روسيا تسجل 2774 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:45 ص
روسيا
روسيا
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هاجر إبراهيم
نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لها، عن تسجيل روسيا 2774 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

قال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا فى روسيا،  إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن سجلت 18 حالة وفاة الليلة الماضية.


وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.


وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا : "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".


وأطلقت موسكو الاثنين نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية.

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