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أخبار العالم

الإمارات تناشد مواطنيها البقاء في منازلهم بهذه الطريقة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:58 ص
طائرة خليك في البيت
طائرة خليك في البيت
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محمود نوفل
حلقت طائرات شرطة رأس الخيمة في أجواء الإمارات، حملت عبارات توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قسم جناح الجو، بالتحليق في أجواء الإمارة، لتجوب الطائرات فوق معظم مناطق الإمارات حاملة عبارات ورسائل توعوية موجهة إلى الجمهور.

وأكد النعيمي، أن أمن وسلامة المجتمع يأتي في مقدمة أولويات شرطة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن ذلك جاء تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تدعونا باستمرار للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين باعتبار نشر وتعزيز الامن واجبًا وطنيًا وعلينا جميعًا الالتزام به للوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد".
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