الإمارات تناشد مواطنيها البقاء في منازلهم بهذه الطريقة

حلقت طائرات شرطة رأس الخيمة في أجواء الإمارات، حملت عبارات توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قسم جناح الجو، بالتحليق في أجواء الإمارة، لتجوب الطائرات فوق معظم مناطق الإمارات حاملة عبارات ورسائل توعوية موجهة إلى الجمهور.





وأكد النعيمي، أن أمن وسلامة المجتمع يأتي في مقدمة أولويات شرطة رأس الخيمة.



