في الحجر الصحي .. فنانة شهيرة تحلق شعرها على الـ zero .. فيديو





وعلقت فرح الصواف قائلة: يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد.









وأضافت فرح قائلة : خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما.









وتلقت فرح العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية على الفيديو والتي لا تخلو في بعض الأحيان من السخرية منها.







