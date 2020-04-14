في الحجر الصحي .. فنانة شهيرة تحلق شعرها على الـ zero .. فيديو

نشرت الفنانة الكويتية فرح الصواف مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تزيل شعرها بالكامل.
وعلقت فرح الصواف قائلة: يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد.
وأضافت فرح قائلة : خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما.
وتلقت فرح العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية على الفيديو والتي لا تخلو في بعض الأحيان من السخرية منها.
يا جماعه شعور ولا اروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد .. 😂👏🏻❤️.. خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما pic.twitter.com/h6t9hn1Hyt— فرح الصراف (@farahalsarraf91) April 13, 2020