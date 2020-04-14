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فن

في الحجر الصحي .. فنانة شهيرة تحلق شعرها على الـ zero .. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:37 ص
فرح الصواف
فرح الصواف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة الكويتية فرح الصواف مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تزيل شعرها بالكامل. 


وعلقت فرح الصواف قائلة: يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد.


وأضافت فرح قائلة : خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما. 


وتلقت فرح العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية على الفيديو والتي لا تخلو في بعض الأحيان من السخرية منها. 


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