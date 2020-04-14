في مثل هذا اليوم.. صلاح يسجل صاروخية في شباك تشيلسي.. فيديو





وسجل صلاح هدفًا أدى لانتصار فريقه في تلك المباراة، لكنه لم يكن هدفًا عاديًا، حيث هز شباك الحارس الإسباني للبلوز كيبا، بتسديدة صاروخية أبهرت مشجعي ليفربول والعالم كله.





وسجل صلاح الهدف في شباك كيبا عندما استلم كرة طولية من المدافع فيرجيل فان دايك في الجهة اليمنى، ليخترق بها دفاع تشيلسي بعرض الملعب، قبل أن يباغتهم بتسديدة صاروخية، لم يستطع أغلى حارس في العالم التعامل معها، ساكنة شباكه.





تسديدة صلاح جاءت من مسافة 30 ياردة تقريبًا، وبسرعة بلغت 76 ميلا في الساعة، لتنال جائزة أفضل أهداف الريدز العام الماضي، وفي شهر أبريل من العام الماضي بالنسبة للدوري الإنجليزي.





واحتفل نادي ليفربول بذكرى هدف صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وهو الذي نال إعجاب الآلاف من مشجعي الريدز ومحبي صلاح حول العالم.

في مثل هذا اليوم، الرابع عشر من شهر أبريل من العام الماضي، قاد الفرعون المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للانتصار على فريقه السابق تشيلسي بهدفين نظيفين، وذلك في منافسات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.