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أخبار العالم

الشورى السعودي يوافق على عدة مشروعات جديدة.. تعرف عليها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:09 ص
مجلس الشوري السعودي
مجلس الشوري السعودي
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محمود نوفل
وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الخامسة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع نظام الاستثمار التعديني، وعلى تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

ووافق أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات للتعاون في مجال الصحة.

من جهة أخرى، طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني، للحد من الفقد المالي، كما طالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالعمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- المؤسسة بمتابعة أداء شركة حصانة، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.

وأكد قراره السابق القاضي "بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية.

وطالب المجلس، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بزيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي.
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