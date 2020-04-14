التعليم: غرف العمليات تتابع سير امتحان أولى ثانوي المنزلي .. ولا شكاوى حتى الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيًا الآن على منصة الامتحان assessment بشكل تجريبي داخل المحافظات، لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الأسئلة حتى الآن.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : لدينا امكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدّم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان؟، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان.





وكان قد بدأ منذ قليل طلاب أولى ثانوي في أداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة الفلسفة على منصة الامتحان الإلكترونية داخل ٦ محافظات على مستوى الجمهورية.





فوفقا لجدول الفترات الزمنية للدخول على منصة الامتحان، يتواجد حاليا على منصة الامتحان طلاب محافظات:





القاهرة





المنوفية





كفر الشيخ





الفيوم





الأقصر





البحر الأحمر





وقالت وزارة التربية والتعليم إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان، بهدف تقليل الأحمال على شبكة الإنترنت لتسهيل أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي على طلاب أولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.





وأوضحت أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.



