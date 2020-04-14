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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ كروز مضادة للسفن

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى مضادة للسفن تجاه البحر الشرقي اليوم.

وجاء ذلك في عشية عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونج والانتخابات العامة في كوريا الجنوبية، حسبما أشارت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن المقذوفات التي يفترض أنها صواريخ كروز أرض-بحر، أُطلقت باتجاه الشمال الشرقي من المناطق القريبة من بلدة مونتشون الساحلية الشرقية في حوالي الساعة السابعة صباحا، مضيفة أنها حلقت لمسافة حوالي 150 كيلومترا.

وذكرت أن "الجيش يراقب الوضع عن كثب لاحتمال عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضع الاستعداد".

وهذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات العسكرية لكوريا الشمالية التي تحركت لتعزيز القدرات الدفاعية ووسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة واليقظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).


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