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اقتصاد

وزير الإسكان يناقش آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء 250 ألف شقة لمحدودي الدخل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتجهيز أراضٍ متنوعة بالمحافظات والمدن الجديدة، وطرح الإعلان عن الوحدات، لتحديد الطلب الفعلي، بحيث يتم التنفيذ وفقا للأعداد الواردة نتيجة الإعلان، شريطة توافر أراضٍ تستوعب جميع الأعداد المتقدمة بكل مكان.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضى بالمدن الجديدة، بجانب مخاطبة المحافظين، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الأراضى المتاحة بالمحافظات.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – بدر)، حيث كلف بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الوحدات بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بتلك المدن، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها، مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات والإجراءات لوقاية العاملين فى تنفيذ المشروع بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير الإسكان بعدم التعامل فى تنفيذ المشروعات مستقبلًا مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، مطالبًا فى الوقت ذاته بصرف جميع المستحقات المالية، لشركات المقاولات العاملة بالمشروع.
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