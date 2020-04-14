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محافظات

للوقاية من كورونا.. محافظ الغربية يعلن اانتهاء من تطهير 54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أنه تم الانتهاء من تطهير 54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تطهير الميادين والمباني والمنشآت، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي.

وأشار رحمي في تصريح اليوم الثلاثاء  إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت التابعة لكافة القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التي تقوم بها بعض المديريات، فضلا عن خطط تطهير المساجد والكنائس باستمرار.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس المدينة، وعبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة، وسعد نصر مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أنه تم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات التطهيرعلى الوحدات، للبدء في أعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.
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