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فن

أحمد سعد يطرح أغنية يا بخته.. تفاصيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
سجل المطرب أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "يا بخته"، تنتمي للون الموسيقي المقسوم، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، ولحن أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة علي يوتيوب بعد أزمه فيروس كورونا.
 
وفى سياق آخر انتهى أحمد سعد من تسجيل أغنية تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجة صعبة"، ويقول مطلعها:"مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة"، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضرى.
 
كما يعمل"سعد" على الانتهاء من تسجيل رباعيات أيضًا لمسلسل "البرنس"، حيث يتواجد حاليًا أحمد سعد مع الملحن هيثم نبيل والموزع عادل حقى لتسجيل الأغانى التى قد تصل إلى 7 أغنيات قصيرة خلال عرض حلقات المسلسل.
 
وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم، وذلك لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم ولكنهم يأخذون حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة العالمية.
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